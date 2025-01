Pro e contro Trump, siparietto tra De Laurentiis e De Luca

Più che un dibattito, un botta e risposta pro e contro Trump: il siparietto tra il governatore campano Vincenzo De Luca, critico nei confronti del nuovo leader Usa e del suo entourage, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è andato in scena nel pomeriggio al Circolo Canottieri di Napoli durante la presentazione del libro di Gianni Pittella "Il garofano e la conchiglia".

De Luca ha criticato il primo ministro Giorgia Meloni che "ha fatto bene ad andare a Washington, ma mi ha imbarazzato vedere una condizione poco dignitosa, con baci e abbracci con quel presidente. Se un ragazzo vede che ci sono abbracci con Trump non va bene. Dobbiamo trasmettere esempi di vita, qualcosa in più ai giovani, perché per la democrazia servono valori di coerenza. Ogni eccesso porta all'autodistruzione, quando Trump e Musk finiranno di saltare torneremo alla democrazia".

"Non mi dire - ha replicato De Laurentiis - che Meloni non doveva andare in America. Meloni ha fatto benissimo e altri paesi europei sono stati una massa di deficienti e cretini a non andarci".

De Luca ha controribattuto, facendo anche implicito riferimento a Musk: "Ho detto il contrario - ha spiegato - ho detto che ha fatto bene ad andarci, ma ho detto anche che se fa baci e abbracci con quello che consuma l'eroina e ha 11 figli e 47 mogli questo non mi va bene, perchè penso che dobbiamo dare esempi di coerenza e serietà".



