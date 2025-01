Operatori ambulanza privata aggrediscono guardia giurata

Una guardia giurata dell''ospedale Cardarelli di Napoli è stata aggredita mentre era in servizio in uno dei padiglioni dell'ospedale, l'edificio H, da alcuni operatori di un'ambulanza privata. Gli aggressori, dalle testimonianze raccolte - riferisce l'ospedale - avrebbero minacciato la guardia giurata di disarmarla e di spararle.

L'intervento di un poliziotto libero dal servizio, e di una pattuglia di ronda della società di sicurezza interna, ha evitato conseguenze peggiori.

L'episodio è stato denunciato alle autorità, fornendo dettagli degli aggressori e le immagini dell'impianto di videosorveglianza interno.

"L'azienda ospedaliera - si sottolinea in una nota - sta portando avanti importanti azioni di contrasto nei confronti di quegli operatori delle ambulanze private che, in modo abusivo, posizionano biglietti pubblicitari dei propri servizi all'interno dell'ospedale".



