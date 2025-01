Noi siamo coraggio, podcast senza censure di Désirée Klain

Giornalisti, attivisti, parenti di vittime innocenti ed esponenti della società civile: sono i protagonisti delle dieci puntate del podcast "Noi siamo coraggio. Storie senza censura" di Désirée Klain per Original Rai Play Sound, presentato al Centro di Produzione Rai di Napoli dall'autrice con Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione di Napoli, e Andrea Borgnino, Responsabile Podcast Originali RaiPlaySound - Ebu Radio.

"Ray Play Sound - ha detto Borgnino - è orgogliosa di ospitare questo podcast perché è un racconto importante di una realtà, quella del giornalismo, dell'attivismo civile, che viene solo spesso raccontato nella sua fase più eroica, ma esiste anche una fase più complicata che è quella di chi si trova sotto scorta, di chi ha la vita cambiata da questo tipo di lavoro e questo podcast ci porta a conoscere dieci storie uniche di persone che resistono e che ci raccontano che il giornalismo è ancora uno strumento che può cambiare la società".

La giornalista, autrice e conduttrice del podcast Désirée Klain ha ringraziato Rai Play Sound "per avermi dato la possibilità di raccontare queste storie, ci tengo a sottolineare che le persone che ho avuto il privilegio di intervistare non sono semplicemente nomi sulla mia 'agenda', perché rappresentano una parte fondamentale della mia vita, contribuendo in modo inestimabile al mio percorso come attivista e giornalista".

Il podcast apre con un'intervista esclusiva a Stella Moris, avvocata, moglie di Julian Assange, che attraverso la difesa del fondatore di Wikileaks, ha sostenuto la libertà di stampa e tutti i giornalisti del mondo; altra protagonista è Marilena Natale, cronista campana sotto scorta dal 2017, che con le sue inchieste e dirette social è diventata un pungolo potente contro la camorra; poi il racconto di Mirella La Magna che con il compagno di vita Felice Pignataro dal 1981, attraverso la loro associazione Gridas (Gruppo risveglio dal sonno), ha costruito a Scampia un vero e proprio "pronto soccorso culturale".

Si continua con la testimonianza della coraggiosa giornalista palestinese Youmna El Sayed, reporter di Al Jazeera. Toccante la vicenda raccontata da Anna Motta, madre-coraggio, che con Pino Paciolla chiede verità e giustizia e soprattutto che non si archivi l'inchiesta sul figlio Mario Paciolla, giornalista e cooperante per l'Onu trovato senza vita il 15 luglio del 2020 in Colombia, dove lavorava in missione per il monitoraggio del processo di pace con le Farc. Altra storia di resistenza è quella di Nino Daniele, che durante il suo mandato come sindaco di Ercolano, ha creato un importante fenomeno di reazione sociale alla piaga del pizzo, poi battezzato il Metodo Ercolano.

Intervistato anche Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, pediatra, fondatore dell'associazione Polis, che da deputato ha proposto una legge per evitare la detenzione dei bambini in carcere e si batte per i diritti dei minori. Tra le protagoniste la giornalista ucraina a Napoli Zhanna Zhukova, e le attiviste Ola Karinkova e Fatou Diako sono le donne della luce che hanno realizzato tante iniziative benefiche in zone di guerra, come il calendario solidale per il popolo ucraino. Parlano dell'inquietante fenomeno 'social-camorra' il giornalista Claudio Mazzone e l'ex sindaco di Napoli e magistrato Luigi de Magistris; si battono per i diritti delle donne Najeeb Farzad giornalista afghano attualmente rifugiato in Italia e Barbara Schiavulli, inviata di guerra italiana per la sua testata indipendente "Radio Bullets". Nino Daniele ha anche ricordato che le storie raccontate nel podcast "sono figlie del festival internazionale di giornalismo civile Imbavagliati e del Premio Pimentel Fonseca ideati e diretti da Désirée Klain, che portano a Napoli le voci di giornalisti minacciati da tutto il mondo dal 2015".



