In barca 7 pesci spada sotto misura, maxi multa per pescatore

Aveva nella sua barca sette esemplari di pesce spada sotto misura il pescatore a cui una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli ha inflitto una sanzione da ben 16mila euro.

Il natante è stato individuato nello specchio d'acqua antistante Torre del Greco, nel Napoletano.

La norma istituita per tutelare la fauna marina e arginare i danni ambientali prevede che il pesce spada non possa essere pescato se la sua lunghezza è inferiore ai 125 cm oppure se pesa meno di 25 kg: in questo caso i sette esemplari pesavano complessivamente 30 kg. e non superavano i 50 cm. di lunghezza.





