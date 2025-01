F1: Hamilton in tuta Ferrari anche sul presepe napoletano

Tuta e casco rosso Ferrari per l'esordio di Lewis Hamilton tra i pastori di terracotta di via San Gregorio Armeno a Napoli, la strada delle botteghe del presepe. Dopo i primi giri in pista a Fiorano il pilota sette volte campione di Formula 1 è virtualmente "volato" sul banchetto del laboratorio dell'artigiano Genny Di Virgilio dove, fatti gli ultimi ritocchi inclusi gli immancabili anelli ed orecchini, ha preso posto nello scaffale dei 'Pastori vip' rubando spazio ad un altro numero uno, Jannik Sinner.

"Ci aspettiamo grandi cose quest' anno - ha detto Di Virgilio - e sono sicuro che l' accoppiata Hamilton-Ferrari riporterà di nuovo il Cavallino rampante in cima al mondo". Entusiasmo che si legge anche nello smagliante sorriso regalato dall'artigiano alla statuina del campione inglese.



