Dopo furto lancia appello ai ladri, 'costituitevi e vi assumo'

Scassina e rapina un ristorante alla Galleria Umberto I e poi nasconde anche il bottino di 2500 euro al complice. La vicenda si è verificata la scorsa notte a Napoli: il furto è avvenuto ai danni di "Funé Cucina Café" il cui titolare ha deciso di rivolgere un appello a entrambi i ladri: "Li vorrei prendere a lavorare da me, gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli. Quindi che si facciano avanti e si costituiscano. Se vogliono cambiare vita da me avranno uno stipendio di 1400 euro netti al mese".

La vicenda è stata resa nota dal deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto i video dal titolare. "Dopo aver forzato la serranda sono entrati dentro, hanno portato via circa 2500 euro in contanti, e mi hanno causato danni per 1200 euro. La cosa che mi lascia perplesso è che uno dei due malviventi si è infilato le banconote tra gli slip per fregare il suo complice" racconta il titolare Antonio, secondo quanto riferisce Borrelli. In ogni caso "vorrei lanciare un appello. Li vorrei prendere a lavorare da me, gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli. Quindi che si facciano avanti e si costituiscano. Se vogliono cambiare vita da me avranno uno stipendio di 1400 euro netti al mese".

"I delinquenti si fregano anche tra di loro mentre le vittime delle loro azioni- commenta Borrelli- invece di disperarsi e covare sentimenti d'odio, gli offrono anche delle opportunità.

Certo ci sarebbero tanti ragazzi e padri di famiglia che non hanno mai rubato o commesso illeciti e che meriterebbero una chance, ma se esistono imprenditori disposti ad assumere chi vuol redimersi, se è così, che ben venga. Serve, lo diciamo da anni, un maggiore controllo del territorio e più agenti. Non tutti gli imprenditori possono far fronte ai danni subiti e permettersi anche di voler educare i malviventi alla legalità".





