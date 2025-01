Detenuti si barricano, agente ferito ad Avellino

Ancora criticità nel carcere di Avellino vengono denunciate dalla vice segretaria regionale del Sappe, Marianna Argenio. Nella giornata di martedì scorso un detenuto napoletano avrebbe sottratto le chiavi del reparto isolamento ad un agente barricandosi all'interno. Soltanto dopo una lunga trattativa, è stato ristabilito l'ordine. L'agente è rimasto ferito nel corso della colluttazione e ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Poche ore dopo, un altro detenuto si è barricato in un reparto chiuso da tempo per lavori di ristrutturazione. Anche in questo caso è seguita una lunga trattativa che ha convinto il detenuto a desistere.



