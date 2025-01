Al TIN 'Cartesiana', omaggio di Gino Curcione ad Enzo Moscato

'Cartesiana' è l'omaggio di Gino Curcione, protagonista dello spettacolo, diretto da Gianni Sallustro, ad Enzo Moscato che va in scena al Tin-Teatro Instabile Napoli il 28 e il 29 gennaio alle 20.30. Sono tre i monologhi che formano il corpus dello spettacolo: "Spiritilli", "Cartesiana" e "Re Bomba". Storie, si sottolinea in una nota, "che raccontano il nostro Paese, la città di Napoli mettendone a nudo le contraddizioni, i fatti e misfatti raccontati, come diceva Moscato, in 'quel grumo di acceso irriverente sangue che ci viene dalla Lingua, la lingua napoletana' ". "Un omaggio il nostro - dice il regista Gianni Sallustro - inserito nella rassegna 'We love Enzo' organizzata da Claudio Affinito che vuole portare in scena alcuni testi chiave di Moscato. Gino ha conosciuto molto bene Moscato e ha diviso con lui la scena tante volte comprendendo appieno il suo modo di fare ed intendere il teatro. In questo lavoro ho voluto che i testi fossero letti in una chiave un po' cinematografica, con frequenti dissolvenze, che portano lo spettatore all'interno delle parole evidenziandone la forza e lo spessore".

In scena con Curcione ci sarà Enza Di Blasio, voce e chitarra, che eseguirà interventi musicali scelti dal repertorio di tradizione e dalla sua lunga collaborazione artistica con il drammaturgo napoletano. Completano il cast: Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Vincenza Granato, Nancy Pia De Simone, Roberta Porricelli, Maria Crispo, Enrico Annunziata, Pasquale Saviano.

Cartesiana è considerato, linguisticamente, uno dei punti più estremi e spericolati della drammaturgia di Enzo Moscato, "l'iperbolica vicenda - si afferma - delle peripezie odisseiche di tre trans partenopei alla ricerca di un'identità sessuale, certa e duratura".

"Spiritilli" è la storia dell'incontro dell'umano e del familiare con l'elemento mitico e favoloso che da sempre a Napoli abita i cuori e le case. "Re bomba" racconta il malessere della plebe rappresentata da un cuoco-macellaio nei confronti di Ferdinando IV e Maria Carolina.



