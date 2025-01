A febbraio torneranno a Napoli due dipinti trafugati 50 anni fa

Il prossimo 3 febbraio i carabinieri del Comando tutela del patrimonio culturale riconsegneranno alla Città metropolitana di Napoli due dipinti: L'Oracolo di Delfi del pittore Camillo Miola e il ritratto di Vittorio Emanuele IIII di Achille Talarico. Lo ha annunciato il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Corpo d'Armata Salvatore Luongo, parlando nel corso dell'incontro sui "Dialoghi in prefettura", che si è svolto a Napoli. I due dipinti sono stati trafugati 50 anni fa e sono stati rintracciato uno negli Usa e l'altro in Lombardia.

Nel corso degli anni i carabinieri hanno restituito al museo archeologico di Napoli oltre 35mila reperti che sono stati oggetti di sequestro dal 1970 ad oggi. Luongo ha anche ribadito che c'è massima attenzione per contrastare l'occupazione abusiva dei siti culturali.



