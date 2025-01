Zangrillo, piccoli studenti di Caivano esempio per tutta Italia

"Voi piccoli studenti di Caivano siete un esempio per tutta Italia e per le tante zone difficili, perché con il vostro impegno dimostrate amore per il vostro territorio e che soprattutto esiste un modo diverso di risolvere i problemi, che è diventare protagonisti del proprio futuro, e non solo delegarne la soluzione a chi compete". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo all'istituto comprensivo Cilea - Mameli di Caivano (Napoli), dove ha parlato con i piccoli studenti del Consiglio delle bambine e dei bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA