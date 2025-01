Un libro su Valdano, la storia del calciatore-intellettuale

Arriva nelle librerie e negli store online "Valdano. Il calcio come sogno" di Diego Del Pozzo (124 pagine, 8 euro, Garrincha Edizioni), il primo volume italiano dedicato a una figura unica nel panorama calcistico internazionale come l'argentino Jorge Valdano, attaccante-intellettuale capace di vincere il Mondiale di Messico 1986 accanto a Maradona segnando anche un gol in finale e, dopo il ritiro dal calcio giocato, di imporsi tra i più sensibili e originali scrittori di fútbol contemporanei, ripercorrendo le orme di grandi narratori sudamericani da lui molto amati come Soriano, Galeano o Fontanarrosa.

Pubblicato da Garrincha Edizioni nella collana tascabile Le Figurine, il libro è scritto da Diego Del Pozzo, giornalista e docente nell'Accademia di Belle Arti di Napoli, al debutto nella scrittura applicata al calcio, sua enorme passione ma anche oggetto di studio, dopo i numerosi saggi sul cinema, le serie tv e i fumetti pubblicati nel corso degli anni. Coerentemente con lo slogan di Garrincha Edizioni, "Non la cronaca ma l'atmosfera", Del Pozzo racconta l'epopea sentimentale di Jorge Valdano in tre istantanee d'epoca tra calcio e sogno, amore per il gioco e passione per i libri: dal Mondiale messicano del 1986 a ritroso fino agli anni giovanili nell'Argentina prima della dittatura e nella città di Rosario, fino alle notti europee con la casacca del Real Madrid e le clamorose rimonte al "Santiago Bernabeu". Attraverso la figura di Valdano, che Del Pozzo definisce "seguace del sogno e della libertà e amante della bellezza", l'autore rievoca anche i tempi di Maradona e Bielsa, di Menotti e Bilardo, di Carlovich e Butragueño, sempre all'insegna dell'intreccio tra fútbol, letteratura e vita. Il libro sarà pubblicato anche in Spagna e in Argentina, dopo che la casa editrice spagnola Altamarea ne ha acquistato i diritti per quei mercati.

Diego Del Pozzo è giornalista e storico del cinema e degli audiovisivi. È professore di prima fascia nell'Accademia di Belle Arti e autore di numerosi saggi in riviste scientifiche, volumi collettivi, cataloghi, dizionari, enciclopedie e dei volumi "Ai confini della realtà. Cinquant'anni di telefilm americani" (2002) e "Marvel Cinematic Universe. Dal fumetto agli audiovisivi digitali: i film di supereroi tra convergenza mediale e nuova serialità" (2021), nonché co-curatore di "Rock Around the Screen. Storie di cinema e musica pop" (2009) e "Il cinema secondo Springsteen" (2012). In "Valdano. Il calcio come sogno", Del Pozzo scrive a proposito delle qualità di scrittore dell'ex calciatore (poi anche allenatore e dirigente) argentino: "A colpire in lui è la capacità preziosa di tenere assieme la naturale vena narrativa con la coerenza etica, il piacere della bella scrittura con la profondità delle analisi e l'originalità dei giudizi, tanto da ricongiungersi direttamente ai grandi autori sudamericani da lui tanto amati. Diventano proverbiali, negli anni, in particolare le sue frasi fulminanti dedicate ai protagonisti del calcio del passato e del presente, aforismi che riconciliano il pallone con la letteratura e mettono sempre in moto il cervello e il cuore di chi legge".



