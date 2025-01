Servizio ad alto impatto delle forze dell'ordine a Scampia

Circa 150 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni a Napoli in zona Scampia ed in particolare in via Circumvallazione Esterna.

L'attività ha portato all'arresto di due persone in esecuzione di provvedimenti per la carcerazione, mentre un altro uomo è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata a seguito del ritrovamento e contestuale sequestro di 40 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Sequestrata una pistola semiautomatica marca "Carl Walther" calibro 7.65 con relativo munizionamento, cinque orologi di valore, 10 telefoni cellulari, diverso materiale in uso alle forze dell'ordine composto da radiotrasmittenti, segnalatori luminosi di colore blu, diversi dispositivi di segnalazione manuale e alcune targhe automobilistiche, di cui due coppie provento di furto, numerosi arnesi atti allo scasso e oltre 3.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; ancora, sono stati effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e sono stati sottoposti a sequestro tre autoveicoli.

L'attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del commissariato Scampia, delle unità cinofile dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, del reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile; dei Carabinieri delle stazioni Stella e Secondigliano e della Squadra di Intervento Operativo nonché degli operatori della Guardia di Finanza con la componente 'Atpi' del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, di Giugliano in Campania e un'unità cinofila.

Il servizio, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della Polizia Metropolitana e dei Vigili del Fuoco ed è stata vigilata dall'alto dall'elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.



