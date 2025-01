Sant'Agnello, riapre dopo i lavori la stazione della Circum

SI è concluso l'intervento di restyling della stazione della Circumvesuviana di Sant'Agnello, riaperta alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco Antonino Coppola e del presidente di Eav, Umberto De Gregorio.

Il progetto ha previsto l'ammodernamento dell'edificio, l'adeguamento sismico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dell'impianto ascensore. Il tutto nel rispetto del valore storico e dei prospetti originari, così come stabilito dalla Soprintendenza in quanto opera del 1948 firmata dall'architetto Marcello Canino.

"Oggi è un bel giorno per la nostra comunità che ha finalmente a disposizione una stazione funzionale e moderna - sottolinea il sindaco Coppola -. La Circumvesuviana è fondamentale per garantire la mobilità sostenibile del nostro territorio".

"Abbiamo impiegato 7 anni per ottenere i permessi e due per i lavori ma ce l'abbiamo fatta" ha commentato il presidente De Gregorio -. Abbiamo praticamente demolito e ricostruito il fabbricato dotandolo di nuovi servizi come l'ascensore ed i tornelli senza interrompere il servizio se non per pochi giorni.

Un intervento che testimonia l'attenzione della Regione per il trasporto pubblico locale considerando che abbiamo già firmato il contratto per la fornitura di 56 nuovi treni".

"Da quando mi sono insediato è stato ripianato il debito di 700 milioni di euro ed ora stanno arrivando i nuovi treni il primo dei quali si sta collaudando proprio in questo periodo per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni di sicurezza e potrebbe entrare in servizio a settembre - ha detto il governatore De Luca -. Il nostro obiettivo è di garantire convogli con partenze ogni 12 minuti".



