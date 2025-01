Salute: De Luca, quello che fa la Regione è un miracolo

"C'è ancora tanto da fare.

Dovremmo fare una battaglia a Roma con il Ministero della Salute. Quello che sta facendo la Regione Campania è un miracolo. Abbiamo 15mila medici in meno rispetto alla media nazionale e siamo l'ultima regione d'Italia per quanto riguarda il riparto del fondo sanitario nazionale, cioè alla Campania arrivano 200 milioni di euro in meno rispetto alla media nazionale. E' una vergogna. Stiamo combattendo da anni.

Nonostante questo, abbiamo retto meglio di tutte le regioni italiane l'epidemia Covid e stiamo proseguendo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'apertura della nuova sede del distretto sanitario a Montecorvino Rovella (Salerno), in via Largo del Ponte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA