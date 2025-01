Prefetto di Napoli, a Caivano lavoro di 'squadra' istituzioni

"Il percorso tracciato per Caivano va avanti. Quanto fatto è la dimostrazione di un lavoro, senza soluzione di continuità, delle istituzioni, in tutte le loro articolazioni, a partire dal Governo ". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, commentando con i giornalisti la visita del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Caivano.

Il ministro ha voluto salutare anche i nuovi dipendenti che sono stati assunti al Comune.

"Il Comune ha ormai l'organico per poter fornire - ha proseguito il prefetto - le risposte ai cittadini in tempi rapidi". Di Bari ha voluto ringraziare anche la commissione prefettizia che amministra l'ente locale dopo lo scioglimento, e il commissario straordinario Ciciliano.

"Il lavoro fatto finora è notevole e tutte le istituzioni non faranno mancare sempre il loro sostegno alla comunità di Caivano", ha concluso il prefetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA