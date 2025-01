Osservatorio monitoraggio prezzi, l'insediamento in Prefettura

Riunione di insediamento in Prefettura a Napoli dell'Osservatorio speciale per il monitoraggio dei prezzi al consumo, previsto dal protocollo sottoscritto il 27 giugno 2024 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione di Unioncamere.

All'incontro hanno preso parte i rappresentanti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell'Ispettorato territoriale (Casa del Made in Italy), del Comune di Napoli, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni agricole nonché il rappresentante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in qualità di componenti dell'osservatorio designati con decreto prefettizio del 20 novembre 2024.

L'attività dell'osservatorio speciale è finalizzata al monitoraggio sperimentale dei prezzi di alcuni prodotti alimentari e agroalimentari commercializzati nei principali mercati al dettaglio del capoluogo e che hanno maggiore impatto sui consumi delle famiglie. La finalità dell'iniziativa è quella di esaminare l'andamento delle tariffe dei beni di maggior consumo, analizzando in maniera capillare la tendenza dei prezzi. Il Prefetto ha sottolineato l'importanza dell'attività avviata che ha lo scopo principale di favorire la tutela dei consumatori.

Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di uno scambio costante delle informazioni, in particolar modo dei report redatti dai rilevatori presso i mercati rionali, allo scopo di verificare le iniziative da proporre.

Il tavolo - si precisa - si riunirà periodicamente per l'analisi di eventuali problematiche che dovessero essere poste all'attenzione dello stesso.



