Incendio in appartamento, salvato anziano nel Napoletano

Fiamme in un appartamento: paura a Calvizzano per l'anziano residente. È accaduto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di via Aldo Modo, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Marano.L'incendio, dai primi accertamenti molto probabilmente originato da un mozzicone di sigaretta, ha danneggiato parte della casa. Carabinieri e vigili del fuoco hanno portato via dall'appartamento un uomo di 80 anni, poi trasportato in ospedale in codice verde.



