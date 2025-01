Distretto sanitario nel Salernitano, l'inaugurazione con De Luca

"Stiamo procedendo a realizzare strutture di medicina territoriale. Siamo impegnati a realizzare 170 case di comunità anche se il Ministero della Salute non ci ha ancora detto con quale personale dovremo gestirle. Oggi si inaugura un distretto qui a Montecorvino dove c'era una scuola abbandonata, abbiamo finanziato quest'opera. E' una struttura molto importante in modo particolare per l'assistenza alle donne, per gli screening oncologici, al seno, alla cervice dell'utero, al colon retto". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'apertura della nuova sede del distretto sanitario a Montecorvino Rovella (Salerno), in via Largo del Ponte.

"Dobbiamo fare uno sforzo - ha aggiunto il governatore - per incentivare gli screening oncologici. Basta un po' di attenzione per risolvere problemi che possono diventare davvero delicati.

C'è una struttura anche di psicologia di base che abbiamo attivato con l'Ordine degli psicologici. E' un servizio importante. Abbiamo fatto un investimento importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA