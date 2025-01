De Luca, a fine mese apriamo cantiere del nuovo ospedale Ruggi

"Il 30 gennaio apriamo il cantiere per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona. Parliamo di un investimento di quasi mezzo miliardo di euro. Abbiamo previsto, nel capitolato di gara il triplo turno, quindi si lavorerà anche di notte per realizzare l'ospedale in due anni, due anni e mezzo. Un altro grande investimento che stiamo facendo nella sanità. Stiamo lavorando". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'apertura della nuova sede del distretto sanitario a Montecorvino Rovella (Salerno), in via Largo del Ponte.

"Quello che inauguriamo a Salerno il giorno 30 - ha rimarcato il governatore - è il primo dei dieci ospedali che realizziamo ex novo, non c'è nessuna regione d'Italia che stia facendo uno sforzo come questo. Nelle altre regioni non si realizza neanche un nuovo ospedale. Noi ne stiamo realizzando dieci, cominciando da Salerno, poi raddoppiamo a Battipaglia, a Nocera Inferiore.

Abbiamo strutture di eccellenza a Mercato San Severino. A Pagani abbiamo in corso di realizzazione un polo oncologico di valore nazionale. Per quanto riguarda le aree interne, abbiamo messo in campo le botteghe della salute. Per il resto stiamo facendo miracoli per tenere aperte le strutture. A volte facciamo i concorsi - conclude De Luca - ma i medici non si presentano, non ci sono".



