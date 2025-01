Danno erariale da 11 milioni, costituzione in mora per 23

Figura anche l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris tra le 23 persone a cui, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti (pm Ferruccio Capalbo), il Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha notificato un atto di costituzione in mora per un danno erariale di oltre 11 milioni di euro.

Il danno in questione, secondo gli inquirenti, sarebbe stato causato da indebite ricapitalizzazioni e iniezioni di liquidità effettuate nel 2019 in una società partecipata già ritenuta in dissesto: si tratta della Ctp Spa, che all'epoca si occupava del trasporto pubblico locale a Napoli e provincia.

Tra i destinatari del provvedimento, quali amministratori o dirigenti protempore della Città Metropolitana Spa (controllante di Ctp Spa), anche Antonio Meola (attuale segretario generale della Città Metropolitana), Giuseppe Jossa, Giuseppe Cirillo e Giuseppe Tito (attuali sindaci di Marigliano, Cardito e Meta di Sorrento), nonché Francesco Cascone, Felice Di Maiolo e Francesco Iovino (attuali consiglieri regionali).

L'atto di costituzione in mora è funzionale ad interrompere i termini di prescrizione per il 2019. Il danno complessivamente accertato per tutte le annualità oggetto d'indagine ammonta a oltre 85 milioni di euro.



