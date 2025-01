Comitato Neapolis 2500 sarà presieduto da prefetto

Sarà il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a presiedere il Comitato "Neapolis 2500". La prima riunione del comitato si è svolta alla Farnesina ed è stata presieduta dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il comitato è composto da sei membri, tre nominati dal Ministro degli Esteri e tre dal Ministro della Cultura. I tre componenti selezionati per rappresentare la Farnesina in seno al Comitato sono il regista Pupi Avati, l'imprenditrice Maria Luisa Faraone Mennella e l'Ambasciatore Pasquale Ferrara, rappresentativi di tre settori: cultura, impresa e diplomazia.

Il Comitato ha il compito di elaborare il piano delle iniziative culturali sia di rilievo nazionale che internazionale. Deve provvedere anche a cordinare le azioni di sogggetti pubblici e privati che verranno coinvolti nelle iniziative si andranno a programmare. Spetterà al presidente coordinare i lavori del Comitato costituto appunto per celebrare i 2500 anni della fondazione della città di Napoli. Un'occasione importante per il capoluogo campano anche sotto l'aspetto dei flussi turistici ma anche per valorizzare ancora di più il patrimonio storico e culturale cittadino, con inevitabli ricadute positive sulla città metropolitana.



