Bomba carta esplode davanti ad un'abitazione: paura a Sant'Antonio Abate. Indagini da parte dei carabinieri della locale stazione, intervenuti questa mattina in via Marna, dove al civico 107 si è verificata la deflagrazione.

Da ciò che si apprende, non ci sono stati feriti, mentre i danni sono ancora da quantificare. Indagini sono in corso per provare a chiarire la dinamica e la possibile matrice.



