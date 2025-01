Asl Na1, revocato in anticipo lo stop ai ricoveri non urgenti

La Asl Napoli 1 Centro revoca, a partire da sabato 25 gennaio, il blocco dei ricoveri programmati non urgenti che era stato disposto a inizio mese, fino al 31 gennaio, per far fronte all'iperafflusso di pazienti nei pronto soccorso a causa del periodo influenzale. Il direttore generale Ciro Verdoliva e il direttore sanitario Maria Corvino hanno inviato poco fa la comunicazione ufficiale a tutti gli ospedali che dipendono dall'azienda, alla luce degli ultimi dati relativi agli accessi nei pronto soccorso e alla disponibilità di posti letto.



