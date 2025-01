Anche blatte in 4 ristoranti etnici di Napoli sospesi dal Nas

Sono state trovate anche blatte nei quattro ristoranti etnici di Napoli sottoposti a dei controlli da parte del Nas di Napoli.

I controlli dei militari, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, eseguiti nella zona della stazione di piazza Garibaldi, hanno fatto emergere la presenza delle blatte e anche di pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali.

Le ispezioni del Nas hanno interessato soprattutto gli alimenti maggiormente esposti alla contaminazione (crudi o a ridotta cottura e carne per kebab), ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori in quanto destinati alla somministrazione in assenza delle previste procedure di monitoraggio e autocontrollo. Al termine delle verifiche, è stata sequestrata amministrativamente quasi una tonnellata di alimenti privi di rintracciabilità alimentare e ai responsabili sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 11 mila euro.



