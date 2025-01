A Caivano la giornata dei bambini con ministro Zangrillo

Giornata dedicata ai più piccoli a Caivano (Napoli), con la visita del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per il rinnovo del Consiglio delle bambine e dei bambini, insediato il 20 marzo scorso nell'ambito del programma di riqualificazione del Comune. Il responsabile del Dicastero della Pubblica amministrazione inizia oggi la sua giornata in via Caputo per l'inaugurazione della nuova area di laboratori interattivi del plesso scolastico Cilea - Mameli, dedicati a Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò; sarà presente la mamma del giovane musicista scomparso nell'agosto 2023. A seguire, nell'Auditorium dell'Istituito, la cerimonia di rinnovo del Consiglio delle bambine e dei bambini con il coinvolgimento di oltre 200 studenti del territorio collegati da remoto e la partecipazione del coro dell'Istituto "Milani"; i bambini presenteranno nella circostanza le nuove proposte per il territorio di Caivano e per la loro comunità. Alla cerimonia con il Ministro Zangrillo, parteciperanno, inoltre, il Viceprefetto Vicario di Napoli, Franca Fico, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, il Commissario Straordinario Fabio Ciciliano, la Commissione Straordinaria Caivano composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, il Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Biagio Storniolo, Emanuele anculli, Direttore Direzione Regionale Campania Vigili del Fuoco, e il Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Campania Ettore Acerra. Subito dopo il Ministro Zangrillo raggiungerà la sede del Comune di Caivano, per la presentazione della "Scala dei diritti e dei doveri"; qui una delegazione dei bambini del Consiglio mostrerà al ministro la Scala dei diritti e dei doveri realizzata dagli studenti, raccontando il progetto e il suo significato. Alle 12.45 il Ministro incontrerà infine in Comune i dipendenti recentemente assunti nell'amministrazione locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA