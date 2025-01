Tentato furto di rame nella sede dell'Acquedotto pugliese

Ladri in fuga a Conza della Campania, in provincia di Avellino, mentre tentavano di rubare attrezzi e cavi di rame presso la sede dell'Acquedotto Pugliese.

Il furto è stato sventato dai carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi intervenuti la notte scorsa in contrada Ciocciogallo.

I tre ladri, incappucciati, sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva che avevano trafugato dopo essersi introdotti, tagliando la recinzione, all'interno dell'impianto.

A far fallire il colpo, l'attivazione dell'allarme collegato con le forze dell'Ordine. I carabinieri stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.



