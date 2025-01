Rubarono gioielli del valore di 60mila euro, due donne arrestate

Entrarono una prima volta in gioielleria per chiedere informazioni sull'acquisto di alcuni gioielli. Il giorno dopo ritornarono in tre, come sempre, travisate da parrucche ed occhiali. I gioielli li acquistarono sul serio, pagando 800 euro in contanti. Ma sempre quel giorno, ad Ercolano, fecero anche ben altro. Avendo ormai conquistato la fiducia del gioiellere riuscirono ad impossessarsi anche di un rotolo di bracciali preziosi in oro, del valore di euro 60.000 circa. Il titolare, di quel furto, se n'è accorse solo il giorno dopo. E da allora sono scattate le indagini.

I fatti si riferiscono al mese di agosto 2024 ed oggi due delle tre donne sono state arrestate; la terza è in fuga. Gli investigatori della Tenenza di Ercolano hanno individuato le autrici del reato dopo l'acquisizione delle telecamere interne ed esterne all'attività commerciale. Nel corso delle indagini è emerso che le donne avevano precedenti specifici, per analoghi furti commessi in varie città italiane. Una delle indagate, dopo le formalità di rito, è stata trasferita nella casa circondariale, mentre una è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.



