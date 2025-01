Questa notte i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Starza della Regina, a Somma Vesuviana, nel parcheggio di una ditta di trasporti. Un incendio, sulle cui origini sono in corso accertamenti, ha danneggiato 3 autocarri. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA