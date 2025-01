In Fincantieri ruba 10 chili di rame da nave Marina militare

Ruba 10 chili di rame dalla nave della Marina militare in Fincantieri: arrestato a Castellammare di Stabia un operaio di una ditta specializzata in impiantistica elettrica navale che operava nello stabilimento.

Sono stati i carabinieri della locale stazione ad intervenire nello stabilimento di Fincantieri su segnalazione del personale della security. Dopo gli accertamenti i militari hanno arrestato il 54enne per furto: i cavi erano stati tranciati dall'impianto elettrico di una nave della marina militare in fase di allestimento. L'arrestato è in attesa di giudizio.



