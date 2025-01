Fissata per domani riapertura storico caffè Gambrinus di Napoli

Dopo aver chiusi lo scorso 7 gennaio domani riapre i battenti lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli, nel quale sono ancora in corso lavori di ampliamento e ristrutturazione. La riapertura, inizialmente programmata per lo scorso 17 gennaio, è slittata a causa di intoppi legati alla delicatezza degli interventi in corso sotto l'attenta supervisione della Soprintendenza.

"Sono i primi, veri, lavori di riorganizzazione dell'intero locale, per restituirlo alla città nel suo antico splendore", fa sapere soddisfatto Massimiliano Rosati, l'imprenditore che dal 2012 si occupa del tempio della Belle Époque napoletana e salotto letterario ai cui tavolini hanno sorseggiato caffè, ma non solo, personalità di spicco degli ultimi due secoli.

"Quelli finora eseguiti sono stati interventi impegnativi - prosegue Rosati - che ostacolavano la possibilità di esercitare ma adesso il cantiere si sposta in un'alta area e quindi possiamo riaprire in sicurezza. Si tratta di interventi particolarmente radicali, mai eseguiti finora", conclude l'imprenditore.



