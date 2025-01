Comune Napoli, ricorso contro sentenza su inquinamento acustico

"Il Comune di Napoli dal 2023 ha messo in campo una serie di azioni a tutela della vivibilità cittadina, in primo luogo attraverso il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che già prevede il divieto degli strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione sia all'esterno dei locali che per strada, fatta eccezione per le attività autorizzate per eventi".

Il giorno dopo la sentenza del tribunale che ha condannato il Comune di Napoli a risarcire i residenti di piazza Bellini e zone limitrofe per l'inquinamento acustico provocato dalla movida, arriva la replica dell'ente che - si precisa - è pronto a ricorrere in appello.

"Inoltre - si spiega dal Comune - l'Amministrazione ha come obiettivo l'aggiornamento della disciplina del piano di zonizzazione acustica comunale e - per il tramite dell'ufficio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio - sta approntando una normativa dedicata alla "movida", in linea con le grandi città a livello nazionale. Nel nuovo regolamento è stata introdotta la sanzione di "abuso del titolo" anche nei casi di violazione della legge quadro sull'inquinamento acustico ex L. 447/1995, grazie alla quale i locali non autorizzati ad emettere musica o in violazione dell'autorizzazione rilasciata, sono sanzionati non solo con una multa ma in caso di recidiva con una sospensione fino alla chiusura dell'attività".

"Numerosi in tal senso - ricorda il Comune - sono stati gli interventi della Polizia Municipale. L'Amministrazione comunque continuerà, dunque, a presidiare le zone maggiormente interessate per garantire il rispetto delle norme vigenti e l'applicazione di sanzioni più severe avverso gli esercenti ove necessario.

Tutte le piazze storiche della città sono per vocazione un luogo di aggregazione, il rumore è generato dagli avventori e bisogna contemperare, pertanto, il diritto alla socialità con il diritto al riposo dei residenti".

"Pertanto - si sottolinea - l'Amministrazione Comunale sta mettendo in campo tutte le azioni amministrative possibili per limitare il disturbo della quiete pubblica e sta valutando la presentazione del ricorso avverso la sentenza eccependo le argomentazioni del giudice nella motivazione del dispositivo.

Infine, il sindaco Gaetano Manfredi porterà il tema a livello nazionale promuovendo un confronto con altre città italiane che presentano situazioni analoghe".



