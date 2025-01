Bullismo, al via nelle scuole il progetto 'Campioni di vita'

Lo sport come strumento utile a prevenire bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti: è il messaggio contenuto nel progetto 'Campioni di Vita' realizzato dall' Osservatorio Nazionale Bullismo che prevede anche una somministrazione di questionari in forma anonima nelle scuole, la raccolta e lo studio dei dati. L'iniziativa, presentata nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, si rivolge alle V classi delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e ha visto la partecipazione del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra e del presidente dell'Osservatorio, Luca Massaccesi, dell'assessora all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano. Un progetto che coinvolge scuole in tutta Italia e ora approda anche qui a Napoli e in Campania.

L'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, in collaborazione con oltre trenta partner ha creato l'Accademia dei Campioni che si occupa di informazione e prevenzione sul tema del disagio e del bullismo. Oltre venti Campioni del Mondo e Campioni Olimpici dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito, Marina Militare, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Aeronautica e Stato Maggiore della Difesa sono i testimonial del progetto 'Campioni di Vita'.

Non solo bullismo e cyberbullismo, ma anche disturbi alimentari e uso non corretto dei social saranno i temi trattati dall'Accademia - è stato evidenziato - e in ogni lezione un esperto del Comitato Scientifico accompagnerà la discussione dei Campioni fornendo dati, consigli e attività di prevenzione.

"Questo progetto nasce grazie al Coni e ai tanti campioni sportivi che hanno prestato la loro immagine per il progetto 'Campioni di Vita'. Per parlare ai ragazzi e sapere che azioni proporre anche nel prossimo anno, abbiamo preparato questionari che, in forma anonima, saranno erogati in tutte le scuole in Italia: vogliamo capire quanto usano il telefonino, come usano lo smartphone, come vivono lo sport perché noi siamo dell'idea che lo sport aiuta ad avere una percezione più importante della vita e del percorso che devono fare" ha detto il presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo, Luca Massaccesi "I dati ci dicono che il bullismo e il cyberbullismo sono in crescita, e il disagio è sempre più crescente. Stiamo lavorando con gli ospedali e ci dicono che gli ingressi per atti di autolesionismo di ragazzi sono decuplicati soprattutto dopo il covid" Al termine del percorso, gli alunni partecipanti diventeranno a loro volta tutor per i propri colleghi. E per comprendere meglio le tematiche del bullismo e del disagio giovanile, sarà realizzata una raccolta dati su adolescenti con età compresa tra gli 11 e i 19 anni, V elementare, ultimo anno superiori, attraverso la somministrazione di questionari con raccolta e studio dei dati.

"Grazie al supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale abbiamo intercettato e coinvolto tutte le scuole della Campania alle quali sarà inviato un questionario, i cui dati saranno elaborati dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo" ha spiegato l'assessora all'Istruzione e alle Famiglie Maura Striano "Contestualmente partirà un percorso di formazione per ragazzi delle scuole, col supporto di testimonial importanti soprattutto figure rilevanti nell'ambito dello sport perché lo sport è uno strumento che consente ai ragazzi di acquisire consapevolezza, energia, fiducia in se stessi. I ragazzi formati poi diventeranno tutor e accompagnatori per altri ragazzi della loro scuola e del loro territorio".

All'evento il direttore dell'Usr Ettore Acerra: "Si tratta di un fenomeno che ha livelli di complessità e criticità soprattutto, riferiti al cyberbullismo, molto grossi. La preoccupazione è quella dell'uso incontrollabile degli strumenti social, contro il quale si può lavorare solo sulla prevenzione. Le scuole in questo campo hanno le strutture, gli strumenti, per intervenire ma non bisogna mai abbassare la guardia".

Acerra ha parlato dell'importanza di una alleanza educativa con le famiglie perché - ha spiegato "Molto spesso l'aspetto sul quale bisogna lavorare di più è proprio la condivisione con le famiglie per marciare nella stessa direzione; quindi l'alleanza scuola famiglie e la corresponsabilità educativa costituiscono un fattore assolutamente indispensabile". All'evento presenti anche le scuole(ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA