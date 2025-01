Avellino, tela di Luca Giordano esposta al Polo Giovani

Il dipinto di Luca Giordano 'San Sebastiano e le pie donne' della metà del Seicento sarà esposto solo venerdì 24 gennaio (ore 17.30) nell'Auditorium Polo Giovani di Avellino in via Morelli e Silvati (ingresso gratuito). Alle ore 19.30 seguirà l'evento, tra il reading teatrale e la lezione accademica, "San Sebastiano e le pie donne. La sofferenza e la misericordia". Le letture, dalle fonti agiografiche e dalla letteratura ottocentesca, saranno di Gigi Savoia (attore e regista e direttore artistico nel territorio avellinese di Cesinali del Teatro d'Europa) e di Angela Caterina. L'analisi del dipinto è a cura di Vincenzo De Luca, storico dell'arte, accompagnamento musicale degli Emian.

La manifestazione, per iniziativa del Vescovo di Avellino Mons.

Arturo Aiello, è promossa dalla Fondazione De Chiara De Maio, presieduta da Diodato De Maio, della cui collezione d'arte il dipinto fa parte. Il capolavoro è stato in passato già esposto in diversi musei e in varie mostre e ha una ricca bibliografia.

Molte delle pubblicazioni sul dipinto sono curate da Vincenzo De Luca. Sebastiano è il santo più rappresentato in pittura, soprattutto durante la lunga stagione rinascimentale. Il grande olio su tela di Luca Giordano rappresenta una rarità, per la presenza delle due donne, Irene e la sua serva. L'azione di Irene è congelata un attimo prima di estrarre la freccia dall'ascella, immobili sono il martire e la pia donna sullo sfondo che con l'unguento medicamentoso in mano, attende di entrare in scena per completare con le proprie cure l'opera misericordiosa.



