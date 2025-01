Allarme presidente Municipalità Napoli, Cupa Perillo nel degrado

"L'area di Cupa Perillo a Napoli è in condizioni di estremo degrado, possiamo parlare di un vero e proprio disastro ambientale in atto nella zona". Sono le parole usate da Nicola Nardella, presidente della Municipalità 8 di Napoli (quella che comprende Chiaiano, Marianella, Piscinola e Scampia) che questa mattina ha partecipato, da remoto, ad un'audizione delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto numero 208 del 31 dicembre 2024, riguardante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel corso del suo intervento, Nardella ha focalizzato l'attenzione sull'area di Scampia dove insiste un campo nomadi e dove è stato annunciato che le famiglie saranno spostate altrove per permettere una radicale bonifica. "Ci sono perplessità di carattere generale - ha detto il presidente dell'ottava municipalità di Napoli - tra area di crisi, emergenza e poteri commissariali, ma di certo ciò che avverrà a Cupa Perillo sarà un elemento positivo, determinato dalla collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Siamo nel lembo estremo della Terra dei Fuochi, dove insiste un campo rom che conosciamo bene".

"Il superamento di tale situazione - le sue ultime parole - può avvenire recependo il progetto del Comune di Napoli, che prevede tre cluster: collocazione presso immobili, adattamento sociale e voucher. Questa però è condizione necessaria ma non sufficiente. Siamo di fronte ad un disastro ambientale e la struttura commissariale può essere efficace per reperire fondi per la bonifica. La parola chiave è dignità: per i nuclei rom, che devono vedere riconosciuti i loro diritti in condizioni pacifiche, e dignità per i cittadini dell'area, che devono vedere arrestati i danni provocati dal respiro dei fumi, che provoca un'incidenza tumorale significativa. Va ricordato nella zona vi sono insediamenti scolastici, si tratta insomma di un'area strategica. Con i fondi della Città Metropolitana si aprirà uno snodo dell'asse mediano, anche questo importantissimo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA