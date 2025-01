Vigilessa ferita da pietra, solidarietà da prefetto Napoli

"Tolleranza zero per i violenti. I servizi di controllo saranno sempre più serrati e le forze dell'ordine assicureranno alla giustizia i responsabili". Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, commenta quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dove una pattuglia della polizia locale è intervenuta sul luogo dove era stato acceso un falò per Sant'Antonio Abate (la cui ricorrenza è stata venerdì scorso) ed alcuni ragazzi hanno lanciato delle pietre, ferendo lievemente una ufficiale della municipale.

"Le tradizioni non hanno nulla a che vedere con questi atti", ha proseguito il prefetto che ha espresso la sua vicinanza e solidarietà alla polizia locale di Napoli. Ed ha annunciato che i controlli proseguiranno in maniera sempre più serrata anche nei prossimi giorni.



