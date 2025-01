Uil e Uil Fpl, solidarietà a sottotenente Polizia locale

La UIL e la UIL FPL di Napoli e Campania esprimono "piena ed incondizionata solidarietà e vicinanza al sottotenente del Corpo della Polizia Locale del Comune di Napoli colpita alla testa da una grossa pietra durante un intervento di ordine pubblico nella tarda serata ieri in via Campegna al fine di sedare un folto numero di facinorosi".

"Prontamente soccorsa dai colleghi presenti e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo, ha ricevuto le prime cure mediche, è stata suturata con circa 10 punti, refertata e obbligata ad un periodo di riposo di 15 giorni. Purtroppo, anche questa volta, siamo costretti a denunciare che gli Agenti della Polizia Locale erano pochi e che l'esigenza richiedeva una presenza più massiccia, si è trattato di una vera è propria guerriglia urbana con lancio di oggetti di ogni tipo verso i pochi Agenti presenti", evidenzia il sindacato. "Non è possibile fare leva sempre sulla buona sorte, è indispensabile alzare il livello di attenzione, a partire dalla Prefettura, anche perché il numero di episodi di questo genere negli ultimi mesi sono aumentati a dismisura. È necessario prevedere un'azione più coordinata di tutte le forze dell'ordine, al fine di garantire la sicurezza ai cittadini, ma soprattutto agli Agenti che quotidianamente svolgono il proprio lavoro, quale presidio di legalità, mettendo a rischio la propria incolumità. Per la UIL e la UIL FPL la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori viene prima di tutto". Questo è quanto dichiarano Annibale De Bisogno, Segretario Regionale con delega al Comune di Napoli della Uil Fpl Napoli e Campania, Giovanni Sgambati e Nicola Di Donna rispettivamente Segretario Generale della Uil e della Uil Fpl di Napoli e Campania.



