Un giovane di 19 anni è stato ferito da colpi di armi da fuoco a Mercogliano, in provincia di Avellino. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato trasportato in ospedale dove uno dei proiettili, che lo ha raggiunto alla schiena, è stato estratto dai sanitari del Pronto Soccorso. I colpi non avrebbero raggiunto organi vitali e la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per far luce sulla vicenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA