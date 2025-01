Minaccia il suicidio a scuola, studente salvato dai carabinieri

Minaccia di lanciarsi da una finestra della scuola nella quale è iscritto, l'istituto Nautico, ma il pronto intervento prima di alcuni operatori scolastici e poi dei carabinieri evita il peggio e consente di mettere in sicurezza l'alunno. È accaduto questa mattina a Torre del Greco, in viale della Giustizia.

I primi a rendersi conto sono stati alcuni addetti, che hanno provato a distogliere il ragazzo dal proposito suicida. A questo punto sono stati allertati i carabinieri della vicina compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa (praticamente confinante con l'istituto). Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, hanno notato il giovane in un evidente stato confusionale che minacciava il suicidio. I carabinieri hanno avviato un dialogo col ragazzo, che avrebbe anche spiegato i motivi personali che l'avrebbero indotto a togliersi la vita, fino a riuscire a farlo desistere.

I momenti concitati del salvataggio sono stati visti da numerosi studenti, nel frattempo rimasti all'esterno dell'istituto, dove poco dopo è giunta un'ambulanza sulla quale è stato fatto salire il giovane per essere trasferito in una struttura sanitaria.

Torre del Greco è ancora scossa da un altro episodio avvenuto lo scorso 26 settembre, quando un ragazzo di soli 16 anni si era lanciato da una finestra della sua classe posta al secondo piano della sede centrale dell'istituto Pantaleo di via Cimaglia. Il giovane era poi deceduto in ospedale due giorni dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.



