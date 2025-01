Da questa mattina, sulla facciata di Palazzo San Giacomo, è stato esposto lo striscione "R1pud1a".

Nelle ore dell'inizio del "Cessate il fuoco" a Gaza, in questo modo l'Amministrazione comunale di Napoli per volontà del sindaco Gaetano Manfredi aderisce alla campagna di Emergency per ribadire il proprio "no a tutte le guerre" e diffondere il messaggio dell'articolo 11 della Costituzione a favore della Pace.



