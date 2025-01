In sala 'Ciao Bambino' di Pistone, anteprima a Napoli

Esce nelle sale italiane dal 23 gennaio 'Ciao Bambino' opera prima del napoletano Edgardo Pistone distribuito da Filmclub Distribuzione by Minerva Pictures: il film sarà presentato in anteprima mercoledì 22 gennaio (ore 21,30) al Modernissimo di Napoli. La storia è quella del diciannovenne Attilio, un ragazzo che vive in un rione popolare di Napoli,incaricato di proteggere una giovane prostituta dell'Est. Senza poterlo ammettere apertamente, se ne innamora. Quando, però, il padre esce dal carcere ed è costretto a ripagare un debito consistente, Attilio si trova a scegliere tra l'amore per la ragazza e quello per il genitore, mettendo in gioco la sua libertà e la sua vita. Prodotto da Bronx Film, Anemone Film, Mosaicon Film, Minerva Pictures Group. Presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma 2024, dove ha vinto ex aequo il Premio Miglior Opera Prima, 'Ciao Bambino' è un film realizzato con il sostegno del Mic - Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e Regione Campania - Fondo Cinema e Audiovisivo, in collaborazione con Film Commission Regione Campania.

Già partito un tour in vari festival nazionali e internazionali, dove sta collezionando premi, tra cui il Premio Speciale della Giuria al Tallinn Black Nights Film Festival 2024 nella categoria Concorso Opere Prime e la Menzione Speciale nella sezione Spazio Campania al Laceno d'Oro International Film Festival. Il film per cui è stato scelto il bianco e nero tipico del realismo che rende universali i sentimenti raccontati, è scritto e sceneggiato dallo stesso regista con Ivan Ferone. Nel cast giovani attori come Marco Adamo, Anastasia Kaletchuk, Luciano Pistone, Pasquale Esposito, Salvatore Pelliccia, Sergio Minucci, Luciano Gigante, Attilio Peluso, Antonio Cirillo e Rosalia Zinno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA