Gratteri incontra studenti di Giurisprudenza della Vanvitelli

Sarà il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, a incontrare gli studenti e dottorandi del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", nell'ambito dei percorsi sulla legalità. Figura di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata, il Procuratore Gratteri porterà la sua inestimabile esperienza offrendo un'opportunità unica di confronto e dialogo, partendo dal libro firmato a quattro mani con Antonio Nicaso "Il Grande Inganno". Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha avviato iniziative per promuovere la cultura della legalità e affrontare tematiche come la giustizia, i diritti umani, la violenza di genere e le disuguaglianze sociali. Eventi che hanno coinvolto istituzioni, cittadini e studenti, rafforzando il legame tra l'Università e il territorio, particolarmente colpito da criticità sociali. Per questo motivo dal 2022, il Dipartimento ha implementato una programmazione pluriennale per aumentare la consapevolezza dei giovani e favorire il dialogo con figure istituzionali, contribuendo così a migliorare le condizioni sociali del territorio. L'incontro si inserisce, anche, nel ciclo di seminari del Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali, nonché nelle attività di Terza Missione del Dipartimento di Giurisprudenza. Sarà un'opportunità preziosa per riflettere sulle distorsioni e sui falsi valori che contraddistinguono i sistemi mafiosi, promuovendo una cultura della legalità tra i giovani. L'incontro sarà salutato dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, Rettore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e dal Prof. Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA