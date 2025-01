Giovane ferito a colpi di pistola nella notte a Napoli

Un giovane di 23 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Napoli, nella zona del Pallonetto di Santa Lucia. Gli spari, secondo quanto si è appreso, avrebbero seguito un'aggressione i cui motivi sono in corso di accertamento. Sul luogo dell' aggressione è intervenuta una volante del commissariato di polizia di stato di San Ferdinando. Il giovane, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato una ferita alla gamba destra. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per fare luce sulla dinamica dell' accaduto e sul movente.



