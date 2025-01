Erri De Luca, Casa Bartimeo è un luogo cui voler bene

"La città di Napoli si è sempre aiutata. Con l'aiuto delle istituzioni, dell'unità dei volontari o anche da sola, come cittadinanza che si è sempre saputa arrangiare, affrontando delle difficoltà gigantesche". Lo ricorda Erri De Luca che oggi a Napoli ha inaugurato Casa Bartimeo, un polo della carità nel cuore di Napoli costruito dalla diocesi insieme ad associazioni di cittadini. De Luca ha sottolineato che l'apertura di questo nuovo luogo in Corso Umberto, a due passi da Piazza Garibaldi "è un gesto affettuoso - ha detto - perché sono luoghi che si fanno voler bene. Queste persone riescono a trasmettere questo sentimento del voler bene non solo ad altre persone, ma anche al luogo. Voler bene a questo posto è un gesto che mi piace".

"Essere davvero soli in questa città - ha aggiunto - è difficile. Però oggi c'è chi vuole isolare, seguendo un sistema che ci vuole ridurre ad esempio a clienti di un'azienda, valutati in base al loro potere di acquisto. Se vieni ben valutato ti puoi permettere una buona scuola, una buona sanità altrimenti non puoi avere niente. Invece il contrario è la cittadinanza. Qui resiste ancora questo sentimento di appartenere a un luogo e di essere cittadini su un piano uguale rispetto a tutti".



