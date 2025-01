Ericsson inaugura nuovi spazi nel centro di ricerca di Pagani

Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi realizzati nel centro di Ricerca e Sviluppo di Pagani della Ericsson, attivo dal 1990, uno dei tre dell'azienda in Italia insieme a quelli di Genova e Pisa. Alla cerimonia hanno presenziato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e l'assessora regionale all'Innovazione, Valeria Fascione.

A Pagani (Salerno) oggi lavorano circa 230 persone.

L'inaugurazione dei nuovi spazi, che coincide con i 35 anni di presenza di Ericsson sul territorio, offre anche l'occasione per celebrare il traguardo del brevetto numero 200, risultato dei progetti portati avanti in questa sede. L'attività complessiva di ricerca e sviluppo svolta da Ericsson in Italia negli ultimi 25 anni ha fruttato oltre 900 brevetti.

Il centro di Pagani è stato rinnovato creando anche un nuovo "Open Innovation Lab", un'area del centro pensata per realizzare attività con università, aziende e start up del territorio, legate in particolare a tecnologie emergenti quali l'Intelligenza Artificiale generativa e il Machine Learning.

"Il centro di Ricerca e Sviluppo di Ericsson a Pagani rappresenta un pilastro strategico sia per il progresso tecnologico del Paese sia per la crescita dell'ecosistema locale dell'innovazione. Da oltre un secolo, Ericsson è parte integrante della storia delle telecomunicazioni italiane e oggi rinnoviamo il nostro impegno al fianco dell'Italia e degli operatori per sviluppare reti 5G sicure e affidabili, fondamentali per la competitività", ha dichiarato Andrea Missori, presidente e amministratore delegato di Ericsson in Italia.

Il centro vanta una fitta collaborazione con gli atenei della Campania: "Collaborare con il mondo accademico, con le imprese e le istituzioni locali ci porta valore e allo stesso tempo ci consente di restituire valore; possiamo dare spazio alla creatività e a nuove idee, e immaginare nuovi modi in cui le tecnologie di telecomunicazione possono avere un impatto positivo sulla comunità" commenta Alessandro Pane, direttore della Ricerca e Sviluppo di Ericsson in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA