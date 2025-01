Eav, intesa con i sindacati per il settore gomma

Dopo mesi di trattative, l'Eav ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal) della Direzione Trasporto Autolinee.

L'intesa mira a innalzare i livelli di produttività e presenza a lavoro del personale di guida, attraverso nuove regole per la composizione dei turni e forme di incentivazione legate ai turni più disagiati.

"L'accordo, di carattere sperimentale, è stato raggiunto con fatica, superando i forti contrasti che a fine novembre avevano portato l'Azienda a richiedere l'intervento della Prefettura.

Esso consentirà, in breve tempo e senza costi aggiuntivi, di incrementare l'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'area metropolitana di Napoli", si sottolinea in una nota.

I punti principali dell'accordo sono i seguenti: innalzamento del nastro orario lavorativo sino ad un massimo di 10 ore e 30, per garantire una maggiore flessibilità e copertura del servizio; incremento delle giornate di ferie; organizzazione dei turni spezzati, con una struttura che favorisce i weekend liberi; incentivi per la riduzione delle assenze, con una tantum ai lavoratori più presenti; bonus economici per i turni disagiati, serali, festivi e notturni.

Commenta il presidente di Eav, Umberto De Gregorio: "Questo accordo modifica profondamente l'organizzazione del lavoro degli autisti di bus, prevedendo la necessaria contropartita economica, con l'obiettivo di garantire un servizio efficiente ai cittadini. Oggi anche al sud è difficile reclutare autisti di bus. Dobbiamo rendere questo lavoro più accattivante per i giovani, ad esempio introducendo bonus per i turni serali e festivi ed una migliore conciliazione tra la vita dei nostri lavoratori ed il lavoro. Questo accordo ci aiuta ad affrontare le sfide del futuro. Abbiamo ottimizzato i turni, in particolare quelli scolastici, e portato il nastro lavorativo a 10 ore e 30 minuti. Questo ci consente di trovare un migliore equilibrio tra le esigenze della cittadinanza e ed i turni dei nostri autisti.

Per ottenere questo risultato, abbiamo utilizzato, tra i primi in Italia, i nuovi strumenti previsti dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro".



