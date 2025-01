Da Napoli alla Spagna per rubare orologi, 36 arresti nel 2024

Dodici orologi recuperati, 49 casi di furto risolti e 36 persone arrestate: è il bilancio relativo al 2024 delle indagini condotte dalle forze dell'ordine sui movimenti in Spagna di bande criminali, provenienti da Napoli, specializzate nel rubare orologi di lusso. Lo ha reso noto la Polizia spagnola con un comunicato che precisa come tale attività investigativa sia condotta in collaborazione con la Polizia di Stato italiana.

Il monitoraggio delle attività di questi clan, legati alla criminalità organizzata napoletana, è iniziato circa due anni fa, spiega la polizia spagnola: già allora infatti avevano iniziato a ripetersi vari casi di scippi di orologi di lusso in città e località spagnole come Barcellona, Ibiza o Marbella, commessi da "piccoli gruppi" di "persone con alta capacità di organizzazione e coordinamento".

Le indagini hanno poi portato a verificare che gli autori arrivavano appositamente dall'Italia per mettere a segno questi colpi. Nella maggior parte dei casi, i responsabili materiali degli scippi hanno utilizzato delle moto per potersi avvicinare alla vittima e poi fuggire il più rapidamente possibile.

Il valore degli oggetti sottratti nei casi oggetto di indagini nel 2024 raggiunge i due milioni di euro complessivi circa, riferisce la polizia spagnola. Tra questi, c'erano orologi che possono arrivare a costare quasi 200.000 euro l'uno.

Oltre a 35 persone arrestate, altri 25 individui sospetti sono stati identificati dagli inquirenti: su di loro sono attivi mandati di cattura internazionali.



