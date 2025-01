Controlli Cc a San Giovanni a Teduccio,sequestro di armi e droga

Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando il quartiere di San Giovanni a Teduccio. Durante le diverse perquisizioni i militari hanno sequestrato 7 chili di hashish, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una pistola semiautomatica calibro 22 LR e 32 proiettili.

Armi e droga erano nascosti in un piazzale di un'area industriale abbandonata al corso San Giovanni. Indagini in corso con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.



