Campania Legge Premio Napoli, in scena i libri vincitori

Il Premio Napoli, riconoscimento letterario più antico d'Italia, ha celebrato la sua 70esima edizione al teatro Mercadante con la premiazione per il 2024. I riconoscimenti sono andati ad Antonio Franchini con "Il fuoco che ti porti dentro" e Sergio Luzzatto con "Dolore e furore" per la categoria "Narrativa/saggistica"; a Tommaso Ottonieri con "Cinema di sortilegi" e Ida Travi con "I Tolki" per la sezione "Poesia e testi musicali"; a Deena Mohamed con "Shubbek Lubbek.

Ogni tuo desiderio" per la neonata categoria "Graphic novel e fumetti".

Insieme ai vincitori presenti anche gli autori cui è stata riconosciuta la menzione speciale: Adrian N. Bravi con "Adelaida", Alessandra Gissi e Paola Stelliferi con "L'aborto una storia" per "Narrativa/saggistica", Vasco Brondi con "Vista mare" per "Poesia e testi musicali" e Paolo Bacilieri con "Piero Manzoni BACGLSP. Basta a ciascun giorno la sua pena" per "Graphic novel e fumetti". Dopo i saluti di Maurizio de Giovanni, presidente di Campania Legge - Fondazione Premio Napoli, i vincitori del premio sono stati introdotti da brevi rappresentazioni teatrali per la regia di Annamaria Russo. "Abbiamo arricchito il format della premiazione e l'offerta nei giorni in cui si celebra la parte finale di quest'anno speciale - spiega de Giovanni - L'intento è sempre quello di attirare lettori nuovi alle attività del premio, e anche di festeggiare insieme alla comunità della fondazione: tra le altre belle notizie c'è la permanenza di Premio Napoli nella sede storica, a Palazzo Reale. Per il resto continuiamo con i progetti, a partire da quelli con le scuole, "Campania legge lab" e "Scrittori per la Costituzione" che sono entrati nel vivo".

Rosaria De Cicco, Nico Ciliberti, Alessio Sica, Marianita Carfora, Giacinto Piracci e Rocco Zaccagnino gli attori che sono andati in scena, con la conduzione di Carmen Petillo. Erano presenti in sala Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania.

La proposta del Premio Napoli include anche incontri con i vincitori e una mostra. Domani alle 10.30 alla Scuola Superiore Meridionale (Aula Magna, via Mezzocannone 4) 'incontro con Sergio Luzzatto dal titolo "Scrivere la storia: sulla forma della conoscenza storica"; introducono Alfredo Guardiano e Andrea Mazzucchi, intervengono Chiara De Caprio e Andrea Graziosi. Alle 12, verrà inaugurata l'esposizione di una selezione di tavole del fumetto "Shubbek Lubbek. Ogni tuo desiderio" nell'aula delle Mura greche dell'università L'Orientale a palazzo Corigliano in piazza San Domenico alla presenza dell'autrice Deena Mohamed, del vicepresidente delle Fondazione Premio Napoli Alfredo Contieri, del curatore Alino e dei docenti dei Dipartimenti.

A seguire, alle 12.30, a palazzo Giusso (Aula Matteo Ripa, Largo San Giovanni Maggiore) incontro "Ogni tuo desiderio: viaggio nel fumetto arabo e nella traduzione" con Deena Mohamed, Francesca Bellino, Monica Ruocco, Chiara Ghidini e Luce Lacquaniti. Alle 14.30 alla libreria Tamu (via Santa Chiara), firmacopie con Deena Mohamed e alle 18.30 presentazione di "Shubbek Lubbek.

Ogni tuo desiderio" con Mohamed, Luce Lacquaniti e Alino.





