A Napoli intervento di rimozione di paletti e fioriere abusive

Su richiesta della Municipalità 2, nello scorso fine settimana, gli addetti del Servizio PIS (Pronto intervento stradale) della Napoli Servizi, con il supporto della Polizia Municipale di Napoli, hanno eseguito una serie di interventi di decoro urbano.

In particolare sono stati rimossi alcuni paletti e numerose fiorire in cemento, poste abusivamente sul suolo.

Nel dettaglio gli interventi hanno interessato le zone di Piazzetta Grande Archivio, Via Pasquale Scura, Via della Incoronata ad incrocio con Via Medina, via Camillo Pellegrino, Via Oberdan, Via Santa Chiara, Via Tarsia, Via Francesca Rua angolo via Rota, Corso Arnaldo Lucci, Via Concezione a Montecalvario.



