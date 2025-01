Ragazzino picchiato dal branco alla periferia di Napoli

Un 12enne è stato curato ieri nell'ospedale Santobono dopo essere stato aggredito nel quartiere Barra, alla periferia di Napoli, da un gruppo di minorenni all'esterno del palazzo della sua fidanzata. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine per risalire agli aggressori e per comprendere i motivi del gesto. A renderlo noto è il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli, il quale riferisce che la vittima è stata dimessa dopo una tac, con una frattura al terzo metacarpo della mano sinistra e alcuni tagli in testa che sono stati suturati.

"La violenza delle baby gang è da tempo fuori controllo e questa ennesima aggressione vigliacca e criminale con mazze e spranghe ai danni di un 12enne testimonia la pericolosità di baby criminali senza scrupoli", è il commento di Borrelli.





